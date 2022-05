800 रुपये पर जाएगा राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल यह शेयर, एक्सपर्ट ने कहा- खरीद लो

अगर आप शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला (Rakesh jhunjhunwala) के पोर्टफोलियो को देखकर बाजार में पैसा लगाते हैं तो आप स्टार हेल्थ के शेयरों पर नजर रख सकते हैं। एक्सपर्ट ने बाय रेटिंग दी है।

