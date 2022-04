20% चढ़ सकता है यह शेयर, राकेश झुनझुनवाला के पास भी हैं इस कंपनी के स्टॉक

नालको के शेयरों ने एक साल में तगड़ा रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने 1 साल में करीब 112 फीसदी का रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी के शेयर 20% और चढ़ सकते हैं।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Tue, 05 Apr 2022 09:03 PM

