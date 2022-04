12 महीने में ₹4,000 पर पहुंच जाएगा यह स्टॉक, राकेश झुनझुनवाला का है बड़ा दांव, एक्सपर्ट ने कहा- खरीदो

राकेश झुनझुनवाला के पास इस कंपनी में 2.92% हिस्सेदारी है, जबकि उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला की दिसंबर 2021 तक कंपनी में 2.57% इक्विटी है। आज कंपनी के शेयरों में 6% की तेजी देखने को मिली।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 11 Apr 2022 06:13 PM

