राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक पर लगाया बड़ा दांव, बढ़ाई हिस्सेदारी, 247 रुपये का है शेयर

अगर आप शेयर बाजार में पैसा बनाने का सोच रहे हैं और बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो पर नजर रखते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। बिग बुल ने एक स्टाॅक में हिस्सेदारी बढ़ा दी है...

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Sat, 09 Apr 2022 08:21 AM

इस खबर को सुनें