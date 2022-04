राकेश झुनझुनवाला ने लगाया इस कंपनी पर बड़ा दांव, बढ़ाई हिस्सेदारी, खरीदे 7.5 लाख नए शेयर

राकेश झुनझुनवाला के पास अब कंपनी के 57,50,000 इक्विटी शेयर या 3.61% हिस्सेदारी है। इससे पहले अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के अंत में, झुनझुनवाला के पास 50,00,000 शेयर या 3.14% थे। कंपनी का शेयर 454 रु का है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Tue, 19 Apr 2022 05:49 PM

