ट्रैक्टर बनाने वाली इस दिग्गज कंपनी में राकेश झुनझुनवाला ने बुक किया प्रॉफिट

दिग्गज इनवेस्टर राकेश झुनझुनवाला के पास एस्कॉर्ट्स में 5.68 फीसदी थी। 31 मार्च 2022 तक के डेटा के मुताबिक, राकेश झुनझुनवाला का नाम कंपनी के प्रमुख शेयरहोल्डर्स की लिस्ट में नहीं है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Mon, 11 Apr 2022 06:16 PM

