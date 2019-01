QNET MLM SCAM: हैदराबाद पुलिस ने 58 इंडिपेंडेंट रिप्रजेंटेटिव्स को किया गिरफ्तार

विवादित मल्टि-लेवल मार्केटिंग (MLM) 'क्यूनेट' (QNET) के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तहत साइबराबाद सिटी पुलिस (हैदराबाद) ने उसके 58 इंडिपेंडेंट रिप्रजेंटेटिव्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन लोगों पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक के फ्रॉड 14 मामलों दर्ज हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में तीन बैं​क कर्मचारी भी शामिल हैं। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जानर के मुताबिक, 'गिरफ्तारी किए गए लोगों के खिलाफ प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन्होंने कई मासूम युवाओं को गोल्डन बिजनेस अपार्च्युनिटी के नाम पर झांसे में लेकर एमएलएम ​चेन में जोड़ा और उनके 1000 करोड़ रुपए से अधिक हड़प लिए।'

पुलिस के हत्थे चढ़े QNET के 58 इंडिपेंडेंट रिप्रजेंटेटिव्स

साइबराबाद पुलिस ने 'QNET MLM' कंपनी के गिरफ्तार किए गए सभी 58 इंडिपेंडेंट रिप्रजेंटेटिव्स के विरुद्ध 'वित्तीय हेरा फेरी' और 'चारसौबीसी' के 14 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने देशभर में स्थित क्यूनेट एसोसिएट्स के कई गोदामों को भी सील कर दिया है और साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इससे पहले साल 2016 में भी हैदराबाद पुलिस ने QNET के चार इंडिपेंडेंट रिप्रजेंटेटिव्स श्रीनाथ कोंडा, प्रसन्ना कुमार रेड्डी, कंचन वो​ब्बिलिचेट्टी और बीमार्थी धन राज को 200 लोगों के साथ पैसों की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उनके पास से 2 से 3 करोड़ रुपए भी जब्त किए थे।

दिल्ली एनसीआर में भी जमकर चल रहा है गोरखधंधा

हैदराबाद पुलिस बार बार लोगों से QNET और इसकी इंडियन फ्रैंचाइज कंपनी 'Vihaan Direct Selling (India) Pvt Ltd.' के साथ किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन-देन करने से मना करती रही है। कानून के मुताबिक भारत में प्रतिबंधित इस तरह के पोंजी स्कीम को प्रमोट करने वाला और लोगों को इस तरह के एमएलएम चेन से जोड़ने वाला व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पिछले साल यानी 2018 सितंबर में QNET को दुबई में होने वाले अपने सालाना कार्यक्रम 'V-Con' को सुरक्षा एजेंसियों की दबिश के बाद निरस्त करना पड़ा था। हाल ही में सऊदी अरब की 'मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' ने QNET के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। QNET से जुड़े रिप्रजेंटेटिव्स हैदराबाद के अलावा बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली सहित चंंडीगढ़ और लुधियाना जैसे शहरों में लोगों से ठगी कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के कई शॉपिंग मॉल्स में QNET रिप्रजें​टेटिव्स युवाओं से ठगी का अपना धंधा चला रहे हैं।

Cyberabad: 57 persons arrested for their involvement in 14 cases of fraud and cheating after police busted a cheating racket by Vihaan Direct Selling Pvt. Ltd., a sub-franchise of Hong-Kong based multi-level marketing (MLM) company QNet, that is accused of invoking Ponzi schemes pic.twitter.com/neOrEU4kDw