तंबाकू-शराब का कारोबार करने वाली इन दो कंपनियों पर राधाकिशन दमानी का बड़ा दांव, एक्सपर्ट भी बुलिश  

राधाकिशन दमानी ने सिगरेट और संबंधित प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कंपनी वीएसटी इंडस्ट्रीज (VST Industries) और बीयर बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज के शेयरों पर बड़ा दांव खेला है।

इस खबर को सुनें