INOX-PVR ने मर्जर के बाद बनाया बड़ा प्लान, कंपनी करेगी 4000 करोड़ का निवेश, दर्शकों को मिलेगा फायदा

आइनॉक्स लीजर के निदेशक सिद्धार्थ जैन ने निवेशकों के साथ बिजनेस अपडेट कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि विलय के बाद बनी इकाई अपने विस्तार के हिस्से के रूप में प्रति स्क्रीन 2.5 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

एजेंसी,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 04 Apr 2022 09:34 PM

इस खबर को सुनें