समूह बीमा को और पारदर्शी बनाने की तैयारी, इरडा ने जारी किया मसौदा

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने समूह स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को ज्यादा पारदर्शी के साथ साथ मानकीकृत करने का प्रस्ताव रखा है। सभी हितधारकों को मसौदे पर 13 मई तक अपनी राय देनी है।

इस खबर को सुनें