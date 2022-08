सरकार की इस स्कीम में आपको मिलेंगे ₹1 करोड़, बस हर दिन जमा करें 417 रुपये, चेक करें डिटेल

PPF Investment: अगर आप भी करोड़पति बनने (How to become a crorepati) का ख्वाब देख रहे हैं तो इसे आप पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको निवेश की आदत (investment planning) डालनी होगी। अगर हम छोटी सेविंग्‍स को रेगुलर आदत बना ले, तो यह आने वाले सालों में बड़ी रकम बना सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा समर्थित कई निवेश योजनाएं हैं जो बिना किसी जोखिम के साथ अच्छे रिटर्न की पेशकश करती हैं। ऐसा ही एक निवेश विकल्प है- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) । पीपीएफ जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक निवेश विकल्पों में से एक है। साथ ही इसे लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए पैसे बचाने की चाहत रखने वाले निवेशकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। आप पीपीएफ में मासिक पैसा भी बचा सकते हैं और मैच्योरिटी के समय लगभग 1 करोड़ रुपये पा सकते हैं। आइये जानते हैं कैसे?



पीपीएफ इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी

वर्तमान में, पीपीएफ सालाना 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर देता है और ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है। दिशानिर्देश के अनुसार, निवेशक अपने पीपीएफ खाते में लगातार 15 वर्षों तक अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। हालांकि, अगर किसी को 15 साल के अंत में पैसे की जरूरत नहीं है, तो वह पीपीएफ खाते की अवधि को आवश्यकतानुसार कई वर्षों तक बढ़ा सकता है। यह पीपीएफ खाता पांच साल के ब्लॉक में किया जा सकता है। निवेशक अपने पीपीएफ खातों में कम से कम 500 रुपये प्रति वर्ष और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक निवेश कर सकते हैं।

बचा सकते हैं टैक्स

पीपीएफ फिलहाल गारंटीड रिटर्न देता है। पीपीएफ के नियमों के अनुसार, इसमें हर साल 1.5 लाख रुपये तक का निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत कर कटौती के लिए योग्य है। बता दें कि यह अन्य निश्चित निवेश योजना की तुलना में ज्यादा रिटर्न देता है। सरकार द्वारा हर तिमाही में PPF की ब्याज दर (PPF interest rate) को संशोधित किया जाता है। वर्तमान में, सरकार पीपीएफ योजनाओं के तहत किए गए सभी निवेशों के लिए 7.1% वार्षिक ब्याज दर पर रिटर्न दे रही है।

मैच्योरिटी पर मिलेंगे 1 करोड़ रुपये

अगर आप पीपीएफ में समझदारी से निवेश करते हैं और आप हर महीने कुछ हजार रुपये का निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी के समय आप 1 करोड़ रुपये कमा सकते हैं। इसके लिए आपको हर साल 1.5 लाख रुपये का निवेश करना होगा। यानी हर महीना 12,500 रुपये। यानी हर दिन 417 रुपये जमा करने होंगे। 15 साल के निवेश के बाद, जब आपकी योजना मच्योर होगी, तो आपको 7.1% ब्याज दर पर लगभग 40 लाख रुपये मिलेंगे। हालांकि, निवेशकों के पास 15 साल की अनिवार्य परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद 5 साल के ब्लॉक में पीपीएफ खाते का विस्तार करने का विकल्प है। इसलिए, पीपीएफ खाते में 20 साल के लिए 1.5 लाख रुपये हर साल निवेश करने से लगभग 66 लाख रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। अगर आप अगले पांच साल के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष निवेश करना जारी रखते हैं, तो 25 साल में आपका पीपीएफ बैलेंस लगभग 1 करोड़ रुपये पहुंच जाएगा।