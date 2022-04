पोस्ट ऑफिस में करते हैं निवेश? जल्दी से निपटा लें ये काम नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान

पोस्ट ऑफिस (Post Office) ने फैसला किया है कि मथंली इनकम स्कीम (MIS), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSC) और टर्म डिपाॅजिट स्कीम पर मिलने वाले ब्याज का पैसा अब कैश में नहीं दिया जाएगा।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Tue, 12 Apr 2022 12:27 PM

