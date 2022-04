फिर मालामाल करेगा Policybazaar का शेयर! एक्सपर्ट बोले- अभी खरीदा तो तगड़ा फायदा

ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने Policybazaar की पैरेंट कंपनी पीबी फिनटेक के स्टॉक को बाय रेटिंग दी है। इसके साथ ही टारगेट प्राइस 940 रुपए रखा है। वर्तमान में स्टॉक का प्राइस 795 रुपए है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Tue, 19 Apr 2022 01:57 PM

