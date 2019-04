PNB अलर्ट: दो दिन में निकाल लें पैसा, नहीं तो हो जाएगा बेकार

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) अपनी पेमेंट वॉलेट सर्विस किट्टी वॉलेट (PNB Kitty Wallet) बंद कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों से मोबाइल वॉलेट बंद करने की अपील कर रहा है। वह ग्राहकों से अपने वॉलेट के पैसे खर्च करने या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की अपील कर रहा है। पीएनबी ट्वीट कर अपने ग्राहकों को जानकारी दी है।

पीएनबी किट्टी एक डिजिटल पेमेंट वॉलेट है, जिसके जरिए कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। इसका इस्तेमाल कर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग की जगह पीएनबी किट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

User can close wallet account only if balance is zero. If balance is not zero, user has to either spend money or send it to other accounts using IMPS.

