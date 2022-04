PNB कस्टमर्स ध्यान दें! कल के बाद बदल रहा यह बेहद जरूरी नियम, बैंक ने दी जानकारी

PNB Rule Change from 4 April: अगर आप पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है। बैंक सोमवार से चेक पेमेंट को लेकर नया नियम लागू कर रहा है। बैंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Sat, 02 Apr 2022 10:56 AM

