PNB अलर्ट: अगर आ रहें है ऐसे व्हाट्सएप मैसेज या SMS, तो हो जाएं सावधान- वर्ना बैंक खाता हो जाएगा खाली

अब ज्यादातर लोग घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर अपने बैंक से जुड़े काम निपटा लेते हैं। इससे कस्टमर के लिए फंड ट्रांसफर से लेकर बिल पेमेंट जैसे काम तो आसान कर दिये हैं लेकिन ऑनलाइन बैंक फ्रॉड के खतरे को बढ़ा दिया है। ऑनलाइन बैंक फ्रॉड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जुड़े फ्रॉड की घटनाएं इन्हीं कारणों से बढ़ रही है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सुविधाओं का सही तरीके से उपयोग किया जाए ताकि आप बैंक फ्रॉड से बच सकें।

हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कई ट्विट किए हैं, जिनमें सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग के टिप्स दिए हैं। साथ ही उन्होंने एक अलर्ट में कहा है कि कोई भी ई-मेल या मैसेज जिसमें पीएनबी का ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है तो मत कीजिए क्योंकि ये एक तरह का फ्रॉड हो सकता है। कई थर्ड पार्टी और अन्जाने स्रोत से ऐसे मैसेज आ रहे हैं। ऐसे मेल और एसएमएस पर सतर्क रहें। ये जरूर चेक कर लें कि ये लिंक सही है और बैंक द्वारा ही भेजा गया है।

पीएनबी बैंक ने दिए ये टिप्स..

1 सर्च करते हुए चेक करें कि इंटरनेट कनेक्शन सुरक्षित है। ये चेक कर लें कि यूआरएल HTTPS से शुरू होता है न कि HTTP से।

2 किसी भी अंजान व्यक्ति से कार्ड से पेमेंट करते वक्त या एटीएमस से पैसा निकालते समय मदद न लें।

3 ये जरूर चेक करें कि आपका कार्ड पेमेंट करते अलग-अलग मशीन पर स्वाइप तो नहीं किया गया।

4 बैंक से डेबिट या क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद तुरंत अपना पासवर्ड बदल दें। अपना एटीएम का पासवर्ड भी समय-समय पर बदलते रहें।

5 ब्लूटूथ और वाईफाई इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दें। किसी भी अन्जाने फोन या डिवाइस से अपना फोन कनेक्ट न करें।

6 पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए किसी भी पेमेंट या अपनी बैंक डिटेल्स को शेयर न करें।

7 अपने सिम कार्ड के पिन के लिए पारवर्ड रखें। ताकि चोरी होने पर भी सिम को कोई इस्तेमाल न कर पाए।





