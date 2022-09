PM Kisan: पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त कहां फंस गई, जानें कब आएंगे करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपये

PM Kisan 12th Installment Latest Update: पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 12वीं किस्त आने का टाइम वैसे तो 1 अगस्त से 30 नवंबर तक है, लेकिन अक्सर यह अगस्त में ही आ जाती है। इस बार बाढ़ और सूखे से जूझ रहे किसानों के लिए यह इंतजार काभी भारी पड़ रहा है। किस्त की 2000 रुपये की रकम किसानों के खातों में आने से पहले पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस में कुछ संकेत मिलने लगते थे। जैसे, जब राज्य सरकारें आपके दस्तावेजों को वेरीफाइ कर रही होतो है तो आपके स्टेटस में अगली किस्त के लिए Waiting for approval by state लिखा दिखता था। इसका मतलब ये होता था कि अभी 2000 रुपये की रकम मिलने में थोड़ा विलंब है। राज्य सरकार ने अभी आपके खाते में 2000 की रकम भेजने की मंजूरी नहीं दी है।

PM Kisan की 12वीं किस्त से पहले चेक करें पूरे गांव की लिस्ट, कहीं कट न गया हो आपका नाम

डाक्यूमेंट्स वेरिफाई होने के बाद सरकारें Rft Signe कर कर देती हैं। यहां Rft की फुलफार्म है Request For Transfer, जिसका मतलब हैं कि 'राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, जो की सही पाया गया है।' राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है की लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं।

इसके बाद FTO जेनरेट होता है। यानी अगर स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मैसेज दिखाई देता है। इसका मतलब है कि आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। FTO की फुल फॉर्म Fund Transfer Order है। इसका मतलब हैं कि “राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की जांच कर ली गई है और सही पाए गए हैं आपकी किस्त राशि तैयार हैं और सरकार द्वारा इसे आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं।

तो कहां फंसी है 12वीं किस्त

किसानों के स्टेटस में 12वीं या अगस्त-नवंबर की किस्त के आगे न तो Waiting for approval by state लिखा दिख रहा है और न ही FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मैसेज दिख रहा है। यानी अभी कुछ देर लग सकती है। क्योंकि योजना में गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने 31 अगस्त तक ई-केवाईसी की डेट बढ़ा दी थी।

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसान परिवारों के लिए है। परिवार का आशय पति-पत्नी और दो नाबालिग बच्चे। स्कीम के नियमों के मुताबिक पीएम किसान का पैसा किसान परिवार को मिलता है यानी परिवार के किसी एक सदस्य के खाते में 6000 रुपये सालाना 2000-2000 की तीन किस्तों में डायरेक्ट बैंक खाते में आते हैं।

किस्तवार लाभार्थी किसानों की संख्या

11वीं किस्त (APR-JUL 2022-23) : 10,92,34,319

10वीं किस्त (DEC-MAR 2021-22) : 11,14,92,365

नौवीं किस्त (AUG-NOV 2021-22) : 11,19,25,503

आठवीं किस्त (APR-JUL 2021-22) : 11,16,34,202

सातवीं (DEC-MAR 2020-21) : 10,23,56,704

छठी किस्त (AUG-NOV 2020-21) : 10,23,45,806

पांचवीं किस्त (APR-JUL 2020-21) : 10,49,33,494

चौथी किस्त (DEC-MAR 2019-20) : 8,96,27,631

तीसरी किस्त (AUG-NOV 2019-20) : 8,76,29,679

दूसरी किस्त (APR-JUL 2019-20) : 6,63,57,850

पहली किस्त ( APR-JUL 2018-19): 3,16,14,225

स्टेटस चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें..