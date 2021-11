पीएम किसान के लाभार्थियों के स्टेटस में अगर लिखा है Waiting for approval by state तो इसका ये है मतलब

PM Kisan 9th Installment Update: पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त बहुत जल्द आपके खातों में आने वाली है। अगर आप दिसंबर-मार्च की किस्त का इंतजार कर रह हैं तो आपका यह इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार 15 दिसंबर के पहले आपके खाते में 2000 रुपये की किस्त डाल देगी। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको इस बार की किस्त मिलेगी या नहीं तो सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करें। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

ऐसे चके करें स्टेटस

पीएम किसान (PM Kisan) पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। यहां आपको 'Farmers Corner' का विकल्प मिलेगा।

‘Beneficiary Status' के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको एक नया पेज खुला मिलेगा।

इस पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनकर Get Data पर क्लिक करें।

यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी।

आपकी किस्त क्यों रुकी है और अगली किस्त का स्टेटस क्या है? इसका भी पता आपको लग जाएगा।

स्टेटस में अगली किस्त के बारे में Waiting for approval by state या Rft Signed by State Government या फिर FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखा मिलेगा।

Waiting for approval by state का मतलब

पोर्टल पर अगर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं और आपकी अगली किस्त के लिए Waiting for approval by state लिखा दिख रहा तो समझ लीजिए अभी किस्त मिलने में थोड़ा विलंब है। आपकी राज्य सरकार ने अभी आपके खाते में 2000 की रकम भेजने की मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही राज्य सरकार आपके द्वरा उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेगी वैसे ही केंद्र को Rft Sign करके भेज देगी।

Rft Signed by State Government का मतलब

कई बार आपको Rft Signed by State for 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 6th, 7th, 8th, 9th instalment लिखा मिलेगा। यहां Rft की फुलफार्म है Request For Transfer, जिसका मतलब हैं कि 'राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, जो की सही पाया गया है।' राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है की लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं।

FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मतलब

अगर स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मैसेज दिखाई दे रता है। इसका मतलब हैं कि “राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की जांच कर ली गई है और सही पाए गए हैं आपकी किस्त राशि तैयार हैं और सरकार द्वारा इसे आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं।