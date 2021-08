पीएम किसान स्टेटस: लिखा है Waiting for approval by state तो क्या आज मिलेगी किस्त? 12.11 करोड़ में से 9.75 करोड़ किसानों के खातों में ही क्यों आएंगे पैसे?

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9 अगस्त 2021 यानी आज दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री देश के 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को अगली किस्त के रूप में 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। हालांकि, बहुत से किसानों के स्टेटस में अभी भी Waiting for approval by state शो कर रहा है। नियम के मुताबिक किस्त तब जारी होती है, जब FTO जेनरेट हो जाता है।

यह भी पढ़ें: पीएम किसान सम्मान निधि: यूपी में 32000 से ज्यादा मृतक भी उठा रहे 2000 रुपये की किस्त, 7.10 लाख अपात्र लाभार्थियों से होगी वसूली

वहीं इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों की संख्या पोर्टल के मुताबिक 12.11 करोड़ से अधिक है। यानी आज 2.36 करोड़ किसानों के खातों में यह आज किस्त का 2000 रुपये नहीं आने वाले। हालांकि कभी-कभी स्टेटस चेक करने पर भले ही Waiting for approval by state लिखा मिलता हो, लेकिन आपके खाते में रकम पहुंच जाती है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका स्टेटस पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ होता जबकि, बैकएंड पर सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है।

बता दें पीएम किसान की अगस्त-नवंबर की किस्त अगर आज आपको नहीं मिली तो आप निराश मत होइए। यह 30 नवंबर तक अलग-अलग बैच के जरिए मिलती रहेगी। आज उन किसानों के खातों में पैसे आएंगे, जिनका FTO जेनरेट हो चुका है। बाकी किसानों के डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं मिली तो देर-सवेर उनके भी खातों में पैसे आ जाएंगे।

जानें आपके खाते में किस्त क्रेडिट होने का प्रोसेस

पीएम किसान के लाभार्थियों की किस्त एक विशेष वेब-पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ बनाया गया है। इसके जरिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा लाभार्थियों के डेटा को अपलोड किया जाता है।

योजना के पात्र किसान ग्राम पटवारियों, राजस्व अधिकारियों, नामित अधिकारी या एजेंसियों के पास या ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ​​

ब्लॉक और जिला स्तर पर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी आवेदन की जांच करते हैं और उन्हें राज्य नोडल अधिकारियों (एसएनओ) को ट्रांसफर कर देते हैं।

राज्य नोडल अधिकारी अंततः डेटा को प्रमाणित करते हैं और उन्हें बैचों में अपलोड करते हैं। इनके द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों का डेटा, राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनएलसी), Public Finance

Management System (PFMS) और बैंक सत्यापित/मान्य डेटा के आधार पर एसएनओ Request For Transfer

(RFT) के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

आरएफटी के आधार पर पीएफएमएस एक फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) जारी करता है।

एफटीओ के आधार पर कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग एफटीओ में उल्लिखित राशि के लिए स्वीकृति आदेश जारी करता है।

राशि को लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है, जो मान्यता प्राप्त बैंक, डाकघर, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक या कोई अन्य वित्तीय संस्थान हो सकता है

Waiting for approval by state का मतलब

पोर्टल पर अगर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं और आपकी अगली किस्त के लिए Waiting for approval by state लिखा दिख रहा तो समझ लीजिए अभी 2000 रुपये की रकम मिलने में थोड़ा विलंब है। आपकी राज्य सरकार ने अभी आपके खाते में 2000 की रकम भेजने की मंजूरी नहीं दी है।

Rft Signed by State Government का ये है मतलब

जब आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाकर अपना पेमेंट स्टेटस चेक ( Installment Payment Status) करते हैं तब कई बार आपको Rft Signed by State for 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 6th, 7th, 8th, 9th instalment लिखा मिलेगा। यहां Rft की फुलफार्म है Request For Transfer, जिसका मतलब हैं कि 'राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, जो की सही पाया गया है।' राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है की लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं।



FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मतलब

अगर स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मैसेज दिखाई दे रता है। इसका मतलब है कि आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। FTO की फुल फॉर्म Fund Transfer Order है। इसका मतलब हैं कि आपकी किस्त राशि तैयार हैं और सरकार द्वारा इसे आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं।