PM Kisan की 16वीं किस्त का खत्म हुआ इंतजार, कल 2000-2000 रुपये भेजेगी सरकार

ऐप पर पढ़ें

PM Kisan News: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 फरवरी यानी कल करोड़ों किसानों के खातों 2000-2000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। इसकी कन्फर्मेशन पहले ही पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर आ चुका है।

बता दें पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में डीबीटी के जरिए तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं। यह योजना 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी। लेकिन, पहली किस्त दिसंबर-मार्च 2018-19 के रूप में तय की गई है। इसके तहत 31616918 किसान परिवार के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपये भेजे गए थे। तब से अब तक लाभार्थियों की संख्या करीब 3 गुनी हो गई है। पिछली यानी 15वीं किस्त 90173669 किसानों के खाते में पहुंची थी।

पीएम किसान लिस्ट 20024 में चेक करें अपना नाम

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2024 की लिस्ट में आपका नाम है या कट गया, इसको चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें...

स्टेप-1: सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं।

स्टेप-2: यहां अपने दाएं साइड में फार्मर कार्नर को देखें। यहां Beneficiary List पर क्लिक करें।

स्टेप-3: आपको एक नया विंडो खुला मिलेगा, जहां आज की लेटेस्ट लिस्ट मिलेगी। इसके लिए तय स्थान पर अपना राज्य, जिला, सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील, ब्लॉक और गांव सलेक्ट करें। इसके बाद Get Report पर क्लिक करें। आपके गांव की पूरी लिस्ट आपके सामने होगी।

ऐसे चेक करें स्टेटस

आपकी कौन सी किस्त मिली या नहीं मिली। अगर पैसा रुका है तो इसकी वजह क्या है? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप बेनफिशियरी स्टेटस चेक करें। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें..

स्टेप-1: फार्मर कार्नर पर Know Your Status पर क्लिक करें।

स्टेप-2: यहां आपको एक नया विंडो खुलेगा। दिए गए बाक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। कैप्चा कोड भरे और Get OTP पर क्लिक करें।

स्टेप-2: आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालकर अपना स्टेटस देखें।

अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है तो। ऊपर नीली पट्टी पर Know your Registration number लिखा मिलेगा। इसपर क्लिक करें। अपना अधार नंबर या लिंक्ड मोबााइल नंबर डालें। कैप्चा कोड डालकर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें और स्टेप-1 को फॉलो करें।