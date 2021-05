पीएम किसान सम्मान निधि 2021 की नई लिस्ट में ऐसे मिलेगी पेमेंट लटकने से लेकर आवेदन रिजेक्ट होने तक की सभी जानकारी

PM Kisan Samman Nidhi 2021: पीएम किसान सम्मान निधि योजना से अबतक 11 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। इन किसानों में से अधिकांश को अप्रैल-जुलाई की 2000 रुपये की किस्त मिल चुकी है। बता दें अगर आपकी पिछली किस्त कहीं फंसी है तो आप अपनी ही नहीं पूरे गांव की लिस्ट अपने मोबाइल पर देखकर बता सकते हैं कि किसको कितनी किस्त मिली और क्यों है लटकी...

ऐसे देखें किस-किस को मिल रहा पैसा

योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों में बहुत से ऐसे हैं, जिनकी किस्त नहीं आ रही है। इसकी वजह आपके आधार की फीडिंग, आधार कार्ड पर नाम और बैंक खाते के नाम में गड़बड़ी, आधार ऑथंटिकेशन का फेल होना जैसे कई कारण हो सकते हैं। आप चाहें तो इन कारणों का घर बैठे बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। आप PM Kisan पोर्टल पर जाकर पूरे गांव की लिस्ट भी देख सकते हैं। यहां आपको पता चल जाएगा कि किन-किन लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। कौन कितनी किस्त ले चुका है और किसके खाते में क्या गड़बड़ी है। आइए जानें वो आसान स्टेप, जिससे आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं..

सबसे पहले आपको https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर जाना होगा

यहां Payment Success टैब के नीचे भारत का एक नक्शा दिखेगा

इसके नीचे Dashboard लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करें

इस पर क्लिक करते ही आपको एक नया पेज खुला मिलेगा

यह Village Dashboard का पेज है, यहां आप अपने गांव की पूरी डिटेल ले सकते हैं

सबसे पहले स्टेट स्लेक्ट करें, इसके बाद अपना जिला, फिर तहसील और फिर अपना गांव।

इसके बाद शो बटन पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपकों कुछ इस तरह दिखेगा

इसके बाद आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उस बटन पर क्लिक करें, पूरी डिटेल आपके सामने होगी

Village Dashboard के नीचे चार बटन मिलेंगे, अगर आप को यह जानना है कि कितने किसानों का डेटा पहुंचा है तो Data Received पर क्लिक करें, जिनका पेंडिंग है, वो दूसरे वाले बटन पर क्लिक करें,

अगर आपने योजना के तहत अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं तो घर बैठे पीएम किसान सम्मान निधि की ताजा लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका बहुत आसान हैं।

लिस्ट में ऑनलाइन देखने के लिए आसान स्टेप

वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर मेन्यू बार देखें और यहां ‘फार्मर कार्नर’ पर जाएं।

यहां ‘लाभार्थी सूची’ के लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव विवरण दर्ज करें

इतना भरने के बाद Get Report पर क्लिक करें और पाएं पूरी लिस्ट



ऐसे जानें आपको अबतक कितनी किस्त मिली

पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।

यहां आपको राइट साइड पर 'Farmers Corner' का विकल्प मिलेगा

यहां ‘Beneficiary Status' के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां नया पेज खुल जाएगा।

नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनिए।

आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए। इसके बाद 'Get Data' पर क्लिक करें।

यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। यानी कौनसी किश्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई।

अगली किस्त से जुड़ी जानकारी भी आपको यहां मिल जाएगी।

यदि आपको 'FTO is generated and Payment confirmation is pending’ लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये किस्त कुछ ही दिनों में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।