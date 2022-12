PM Kisan: पीएम किसान की 13वीं आएगी या नहीं, फौरन चेक करें स्टेटस

ऐप पर पढ़ें

PM Kisan News: पीएम किसान (PM Kisan) की अगस्त-नवंबर की किस्त बचे हुए लोगों को 30 नवंबर आनी आज तक ही जारी होगी। इसके बाद 13वीं या दिसंबर-मार्च की किस्त की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगस्त-नवबंर की किस्त अब तक 8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पहुंच चुकी है।

अगस्त-नवंबर की यह किस्त अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर को छोड़ उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात समेत अधिकतर राज्यों में भेज दी गई है। पीएम किसान पोर्ट्ल इन राज्यों में पात्र सभी किसानों को 2000 रुपये की रकम भेजी जा चुकीहै। वहीं, जम्मू-कश्मीर के रजिस्टर्ड किसानों में से 66 फीसद को ही 12वीं किस्त मिली है। यहा कुल 646652 रजिस्टर्ड किसानों में से 424480 किसानों को यह रकम मिल चुकी है। हिमाचल प्रदेश के 94 फीसद किसानों को अगस्त-नवंबर की किस्त मिल चुकी है। वहीं असम में 54 फीसद किसान लाभान्वित हो चुके हैं। तमिलनाडु में 82 फीसद किसानों को अगस्त-नवंबर की किस्त भेजी जा चुकी है।

अब तक नहीं मिली तो फौरन अपना स्टेटस चेक करें

अगर आपको अब तक नहीं मिली तो फौरन अपना स्टेटस चेक करें। क्योंकि इस बार लाखों किसानों का नाम लाभार्थियों की लिस्ट से कट चुके हैं। पीएम किसान की लिस्ट से उन लोगों का भी नाम कट चुका है, जिनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं है और लैंड सिडिंग नहीं हुई है। वहीं, अगर आपने 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी का वेरीफिकेशन कराने में असफल रहे तो आपको अगली किस्त से हाथ धोना पड़ सकता है।

स्टेटस चेक करने का तरीका

अगर आपकी किस्त रुकी हुई है तो पहले यह जान लें कि क्यों रुकी हुई है? इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बल्कि अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से अपना स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाएं और बेनिफिशियरी स्टेटस पर टैप या क्लिक करें। अपने माबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालकर 12वीं किस्त का स्टेटस चेक करें।

नया पेज खुलेगा जहां, बहुत सारे डिटेल्स होंगे, लेकिन अगर तीन जगह YES लिखा है तो आपकी किस्त 30 नंवबर तक आने की पूरी संभावना है।

eKYC Done: YES

Eligibility : YES

Land Seeding: YES

अगर लिखा है ऐसा तो नहीं मिलेगा अगली किस्त का पैसा

उपरोक्त तीनों में से किसी एक जगह भी No लिखा है तो आपकी किस्त नहीं मिलेगी। हो सकता है आप पहले पीएम किसान सम्माननिधि योजना के पात्र रहे हों पर दस्तावेजों की दोबारा जांच में आप अपात्र हो गए हों। अगर ऐसा हुआ है तो Eligibility के आगे No लिखा होगा और उसके आगे आपके अपात्र होने का कारण। इसके अलावा अगर आप ई-केवाईसी भी करा चुके हों, लेकिन लैंड सिडिंग नहीं हुई है तो आपको आगे कोई भी किस्त नहीं मिलेगी।

पिछली बार की तुलना में 3 करोड़ से अधिक किसान वंचित

बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपये 3 किस्तों में देती है। पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक इस योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसान परिवार रजिस्टर्ड हैं। पिछले अगस्त-नवंबर की किस्त 11 करोड़ 19 लाख 27 हजार 176 लोगों के खातों में पहुंची थी। इस बार पीएम मोदी ने केवल 8 करोड़ किसानों के खातों में के अगस्त-नवंबर की किस्त के रूप में 2000-2000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर किए। यानी पिछली बार की तुलना में 3 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे।