PM Kisan New List: 3 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में नहीं आए पैसे, कई पात्र लोग हो गए अपात्र

पीएम किसान (PM Kisan) की 12वीं किस्त से करोड़ों किसान एक झटके में वंचित हो चुके हैं। ई-केवाइसी (eKYC) की अनिवार्यता और केंद्र समेत राज्य सरकारों की सख्ती के कारण पीएम किसान की नई लिस्ट (PM Kisan New List) से लाभार्थियों के नाम कट गए। इस बार उन लोगों के नाम भी कट गए, जो पहले इनकम टैक्स पेयर नहीं थे, लेकिन इस बार हो गए। इसके अलावा तीन महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनकी वजह से कई लोगों की 2000 रुपये की किस्त अब तक नहीं आई है।

पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक इस योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसान परिवार रजिस्टर्ड हैं। पिछले अगस्त-नवंबर की किस्त 11 करोड़ 19 लाख 27 हजार 76 लोगों के खातों में पहुंची थी। इस बार पीएम मोदी ने केवल 8 करोड़ किसानों के खातों में इस बार के अगस्त-नवंबर की किस्त के रूप में 2000-2000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर किए। यानी पिछली बार की तुलना में 3 करोड़ 19 लाख से अधिक किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे। वैसे 30 नवंबर तक यह किस्त आती रहेगी। एक अनुमान के मुताबिक 30 नवंबर तक इस किस्त के कुल लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ तक ही पहुंच पाएगी। यानी एक करोड़ से अधिक लोग इससे वंचित रह जाएंगे।

अगर आपके स्टेटस में इन जगहों पर है YES तो मिलेगी किस्त

सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाएं और बेनिफिशियरी स्टेटस पर टैप या क्लिक करें। अपने माबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालकर 12वीं किस्त का स्टेटस चेक करें। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा।

इसमें बहुत सारे डिटेल्स होंगे, लेकिन अगर तीन जगह YES लिखा है तो आपकी किस्त देर-सवेर मिल ही जाएगी।

eKYC Done: YES

Eligibility : YES

Land Seeding: YES

उपरोक्त तीनों में से किसी एक जगह भी No लिखा है तो आपकी किस्त नहीं मिलेगी। हो सकता है आप पहले पीएम किसान सम्माननिधि योजना के पात्र रहे हों पर दस्तावेजों की दोबारा जांच में आप अपात्र हो गए हों। अगर ऐसा हुआ है तो Eligibility के आगे No लिखा होगा और उसके आगे आपके अपात्र होने का कारण।

बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपये 3 किस्तों में देती है। इस योजना के लिए इनकमटैक्स पेयर्स, एमपी, एमएलए, सरकारी कर्मचारी, सीए, डॉक्टर, 10000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले लोग अपात्र हैं। उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।