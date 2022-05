PM Kisan Latest Update: अगर चाहते हैं पीएम किसान की 11वीं किस्त तो 31 मई से पहले पूरी कर लें eKYC

PM Kisan Latest Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजाना की 11वीं किस्त का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पीएम किसान की किस्त फर्जी तरीके से लेने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। यानी अगर आप पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं तो आपको हर हाल में 31 मई 2022 तक ई-केवाईसी कराना होगा। इसके अभाव में आपकी अप्रैल-जुलाई 2022 की किस्त फंस सकती है।

बता दें पिछले साल 15 मई को अप्रैल-जुलाई की किस्त पीएम मोदी ने खुद रिलीज किया था। इस बार ई-केवाईसी और गांव-गांव सत्यापन के चलते इसमें देरी हो रही है। 31 मई से पहले इसके किसानों के खातों में आने की उम्मीद कम ही दिख रही है। देश के 12 करोड़ 54 लाख से अधिक किसान परिवारों को इस किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अगर आपने अबतक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो हम आज यहा एक उपाय बता रहे हैं, जिससे घर बैठे अपने मोबाइल से ही यह प्रकि्रया पूरी करके निश्चिंत हो सकते हैं। इसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें..

STEP 1: इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर जैसे क्रोम के आइकान पर टैप करें और वहां pmkisan.gov.in टाइप करें। अब आपको पीएम किसान पोर्टल का होमपेज मिलेगा इसके नीचे जाएं और आपको e-KYC लिखा मिलेगा। इसको टैप करें और आप अपना आधार नंबर डालकर सर्च बटन पर टैप करें।

STEP 2: अब इसमें AADHAAR से लिंक मोबाइल नंबर डालें । इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा। इसे दिए गए बाक्स में टाइप करें।

STEP 3: इसके बाद एक बार फिर आपसे आधार आथंटिकेशन के लिए बटन को टैप करने को कहेगा। इसे टैप करें और अब 6 अंकों का एक और ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा। इसे भरें और सबमिट पर टैप करें

सबकुछ ठीक रहा तो eKYC पूरी हो जाएगी वरना Invalid लिख कर आएगा। यानी आपकी किस्त लटक सकती है। आधार सेवा केंद्र पर आप इसे ठीक करा सकते हैं। अगर आपका eKYC पहले से ही पूरा हो चुका है तो eKYC is already done का मैसेज दिखेगा। बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में 12 करोड़ अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं।

पीरियड के हिसाब से लाभान्वित किसानों की संख्या

DEC-MAR 2021-22 : 11,11,97,137

AUG-NOV 2021-22 : 11,18,56,862

APR-JUL 2021-22 : 11,13,80,510

DEC-MAR 2020-21 : 10,23,51,172

AUG-NOV 2020-21 : 10,23,45,431

APR-JUL 2020-21 : 10,49,32,626

DEC-MAR 2019-20 : 8,96,18,519

AUG-NOV 2019-20 : 8,76,21,572

APR-JUL 2019-20 : 6,63,34,012

DEC-MAR 2018-19 : 3,16,11,943

बता दें पीएम किसान सम्मान निधि के तह केंद्र सरकार हर साल 6000 रुपये 2000-2000 की तीन किस्तों में किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। अब तक सरकार 10 किस्तें जारी कर चुकी है और 11वीं की 12.54 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसानों को इंतजार है।