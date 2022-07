PM Kisan: करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर, कल eKYC की लास्ट डेट, जानिए कब आ सकती है 12वीं किस्त?

PM Kisan 12th Installment Update: अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। अगर आपने अब तक eKYC नहीं कराया है तो 12वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए आधार आधारित eKYC की लास्ट डेट 31 जुलाई है और आज 30 जुलाई हो गया है। आपके पास एक दिन का समय है अगर अब तक eKYC कराने से चूक गए हैं तो तुरंत करा लें।

कब तब आएगी 12 वीं किस्त

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसानों के खाते में 12वीं किस्त का पैसा अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर की शुरुआती दिनों में भेजी जा सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 31 मई को 11वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की थी। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत सरकार की तरफ से किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं।

कैसे करा सकते हैं eKYC

PM Kisan Yojana KYC के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर जैसे क्रोम के आइकान पर टैप करें और वहां pmkisan.gov.in टाइप करें।

अब आपको पीएम किसान पोर्टल का होमपेज मिलेगा इसके नीचे जाएं और आपको e-KYC लिखा मिलेगा।

इसको टैप करें और आप अपना आधार नंबर डालकर सर्च बटन पर टैप करें।

अब इसमें AADHAAR से लिंक मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा। इसे दिए गए बाक्स में टाइप करें।

इसके बाद एक बार फिर आपसे आधार आथंटिकेशन के लिए बटन को टैप करने को कहेगा।

इसे टैप करें और अब 6 अंकों का एक और ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा। इसे भरें और सबमिट पर टैप करें।

12 करोड़ से अधिक किसान हैं रजिस्टर्ड

अगर आपका eKYC पहले से ही पूरा हो चुका है तो eKYC is already done का मैसेज दिखेगा। बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में 12 करोड़ अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं।