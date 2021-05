पीएम किसान: 2000 रुपये की किस्त मिलने का आपके पास SMS नहीं मिला तो ये करें

पीएम किसान की आठवीं या अप्रैल-जुलाई की किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतिया का तोहफा और ईदी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 8वीं किस्त के तौर पर 20,667 करोड़ रुपये की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित कर दी है। अगर आपको खाते में पैसा आने का एसएमएस नहीं मिला तो परेशान मत होइए, अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कीजिए। फिर भी बात न बने तो इन नंबरों पर संपर्क किजिए।

मंत्रालय से ऐसे करें संपर्क

8th instalment under #PMKisan is being released. Watch. https://t.co/aTcCrilMKE