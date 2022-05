PM Kisan: अगर आपके स्टेटस में लिखा है Payment Processed तो 31 मई को खाते में जरूर आएंगे 2000 रुपये

एक महीने के लंबे इंतजार के बाद पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए वह दिन आने वाला है जब, उनके खाते में अगली किस्त का 2000 रुपये क्रेडिट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई 2022 यानी मंगलवार को 11वीं किस्त पीएम किसान के लाभार्थियों के खातों में डालने वाले हैं। यह 2000 रुपये की रकम आपके खाते में आएगी या नहीं, इसके लिए अभी आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा। स्टेटस चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे..



पहला स्टेप: सबसे पहले https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर जाएं और दाएं साइड पर Farmers Corner में छोट-छोटे बॉक्स दिखई देंगे। पहले नंबर पर ई केवाईसी के लिए है। दूसरे पर ऑनलाइन रिफंड के लिए और तीसरे पर नए किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए। चौथे पर पर आधार और अन्य गलतियों को सुधारने के लिए बॉक्स होगा। पांचवें नंबर का बॉक्स आपका स्टेटस चेक करने के लिए है। घड़ी बने आइकॉन पर क्लिक करें।

दूसरा स्टेप: इसके बाद अपना अधार नंबर या बैंक खाता नंबर डालकर Get Data पर क्लिक करें।



बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपये 2000-2000 की तीन किस्तों में किसानों के खातों में भेजती है। इस योजना के तहत 12.54 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं।

स्टेप तीन: यहां आपको कुछ इस तरह पेज दिखाई देगा। अगर यहां आपको मिलने वाली किस्त के कॉलम में Payment Processed लिखा दिख रहा है तो यह तय मानिए आपकी किस्त बहुत जल्दी आपके बैंक खाते में आने वाली है।

दरअसल पहले यहां Waiting for approval by state या Rft Signed by State Government या फिर FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखा मिलता था। इनके मतलब जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें।