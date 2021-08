PM Kisan: 12.11 करोड़ किसान परिवारों के लिए खुशखबरी, आ रही 9वीं किस्त, चेक करें लिस्ट और देखें कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम

PM Kisan Samman Nidhi 2021 Latest Update: पीएम किसान सम्मान निधि की अगली यानी 9वीं किस्त अगले कुछ दिनों के अंदर किसानों के खातों में मोदी सरकार ट्रांसफर करने वाली है। इसकी उलटी गिनती शुरू हो गई है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत अबतक 8 किस्त दे चुकी है और अब देश के 12.11 करोड़ किसान परिवारों को 9वीं किस्त का इंतजार है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार सालाना को किसानों को 6000 रुपये 2000-2000 की तीन किस्तों में देती है।

कट सकता है नई लिस्ट से नाम

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 42 लाख अपात्र लोग गलत तरीके से 2000-2000 रुपये की किस्त के रूप में 2,900 करोड़ रुपये उठा चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकारों ने ऐसे अपात्रों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे किसानों से रकम की वसूली तो होगी ही, इस बार उनका नाम लिस्ट से कट भी सकता है। बता दें असम में पीएम किसान के अपात्रों से 554 करोड़, उत्तर प्रदेश से 258 करोड़, बिहार से 425 करोड़ और पंजाब से 437 करोड़ रुपये की वसूली होगी

कब आएगी 9वीं किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर वित्त वर्ष में तीन किस्त देती है। पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, दूसरी 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच। इस वित्त वर्ष की पहली किस्त यानी अप्रैल-जुलाई की किस्त 10,71,93,399 किसान परिवारों को मिल चुकी है। इसके लिए 10.71 करोड़ किसानों का FTO जेनरेट किया गया था।



ऐसे जानें आपको अब तक कितनी किस्त मिली

पहले पीएम किसान (PM Kisan) की वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। यहां आपको राइट साइड पर 'Farmers Corner' का विकल्प मिलेगा। यहां ‘Beneficiary Status' के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनिए। आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए। इसके बाद 'Get Data' पर क्लिक करें। यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी।

यानी कौनसी किश्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई। अगली किस्त से जुड़ी जानकारी भी आपको यहां मिल जाएगी। यदि आपको 'FTO is generated and Payment confirmation is pending’ लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये किस्त कुछ ही दिनों में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।