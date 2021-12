पीएम किसान: अभी FTO नहीं हुआ जेनरेट, क्या है 10वीं किस्त आने की डेट

PM Kisan Samman Nidhi latest update: खेतों कहीं गेहूं की बुवाई हो रही तो कहीं सिंचाई। कहीं गन्ने की छिलाई बाकी है तो कही पौधों को खाद की जरूरत है और इन चिंताओं के बीच 12 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे लगता है जैसे दिसंबर-मार्च की किस्त कहीं लटक गई है। दरअसल राज्यों ने तो RFT साइन कर दिया है, लेकिन अभी तक एफटीओ जेनरेट नहीं किया जा सकता है।

एफटीओ जेनरेट हुए बिना अगली किस्त जल्न्द आनी मुश्किल है। क्योंकि अगर बेनिफिशियरी स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मैसेज का मतलब होता है कि आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। FTO का फुल फॉर्म Fund Transfer Order है। इसका मतलब हैं कि “राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की जांच कर ली गई है और सही पाए गए हैं आपकी किस्त राशि तैयार हैं और सरकार द्वारा इसे आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं।

अबतक मिल चुकी हैं नौ किस्तें

9वीं किस्त AUG-NOV 2021-22 के लाभार्थी किसानों की संख्या 11,12,88,002

8वीं किस्त APR-JUL 2021-22 के लाभार्थी किसानों की संख्या 11,11,52,851

7वीं किस्त DEC-MAR 2020-21 के लाभार्थी किसानों की संख्या 10,23,49,456

6ठी किस्त AUG-NOV 2020-21 के लाभार्थी किसानों की संख्या 10,23,14,245

5वीं किस्त APR-JUL 2020-21 के लाभार्थी किसानों की संख्या 10,49,31,270

चौथी किस्त DEC-MAR 2019-20 के लाभार्थी किसानों की संख्या 8,96,00,395

तीसरी किस्त AUG-NOV 2019-20 के लाभार्थी किसानों की संख्या 8,76,21,282

दूसरी किस्त APR-JUL 2019-20 के लाभार्थी किसानों की संख्या 6,63,27,601

पहली किस्त DEC-MAR 2018-19 के लाभार्थी किसानों की संख्या 3,16,10,700

यह भी पढ़ें: पीएम किसान की 10वीं किस्त के लिए राज्य सरकारों ने कर दिया यह काम, जानें स्टेटस में Rft signed by state, Waiting for approval by state और fto का क्या है मतलब

तो कब आएगी किस्त

बता दें पिछले साल 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के खातों में पैसे भेजे थे। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्माम निधि योजना के तहत 18 हजार करोड़ रुपए जारी किए। पीएम किसान योजना की किस्त के तौर पर देश के करीब नौ करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके बाद 31 मार्च 2021 तक इस किस्त के तहत 10,23,49,443 लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच चुका है।

बता दें पीएम किसान सम्मान निधि के तह केंद्र सरकार हर साल 6000 रुपये 2000-2000 की तीन किस्तों में किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। अब तक सरकार 9 किस्तें जारी कर चुकी है और इस योजना में 12 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसानों को इंतजार है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। किसानों को e-KYC करना होगा।

यह भी पढ़ें: PM Kisan: e-KYC पूरी किए बिना नहीं आएगी 10वीं किस्त, इसे पूरा करने का यह है तरीका