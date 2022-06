PM Kisan: किसानों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने बढ़ाई eKYC की समय सीमा, ये है नई डेडलाइन

PM Kisan योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने अभी तक अनिवार्य eKYC को पूरा करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2022 तक बढ़ा दी है। पहले इसकी डेडलाइन 31 मई, 2022 थी। पीएम किसान वेबसाइट पर एक फ्लैश के अनुसार, "सभी PMKISAN लाभार्थियों के लिए eKYC की समय सीमा 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है।"

31 मई को पीएम मोदी ने जारी की 11 वीं किस्त

31 मई, 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के तहत वित्तीय लाभ की 11 वीं किस्त जारी की। पीएम-किसान योजना के तहत, प्रत्येक भूमिधारी किसान परिवार को प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है। यह रकम तीन किस्तों में दी जाती है।

eKYC कैसे करें?

1: इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर जैसे क्रोम के आइकान पर टैप करें और वहां pmkisan.gov.in टाइप करें। अब आपको पीएम किसान पोर्टल का होमपेज मिलेगा इसके नीचे जाएं और आपको e-KYC लिखा मिलेगा। इसको टैप करें और आप अपना आधार नंबर डालकर सर्च बटन पर टैप करें।

2: अब इसमें AADHAAR से लिंक मोबाइल नंबर डालें । इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा। इसे दिए गए बाक्स में टाइप करें।

3: इसके बाद एक बार फिर आपसे आधार आथंटिकेशन के लिए बटन को टैप करने को कहेगा। इसे टैप करें और अब 6 अंकों का एक और ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा। इसे भरें और सबमिट पर टैप करें।

बता दें कि अगर सबकुछ ठीक रहा तो eKYC पूरी हो जाएगी वरना Invalid लिख कर आएगा। अगर आपका eKYC पहले से ही पूरा हो चुका है तो eKYC is already done का मैसेज दिखेगा। बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में 12 करोड़ अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं।