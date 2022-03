PM Kisan: 12.53 करोड़ किसानों के लिए राहतभरी खबर, eKYC पूरा करने की ये है नई डेडलाइन

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड 12.53 करोड़ किसानों के लिए राहत भरी खबर है। योजना का लाभ पाने के लिए अनिवार्य eKYC अब 31 मई तक पूरी की जा सकती है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च थी, जिसकी पुष्टि कृषि विभाग ने की है। बता दें पीएम किसान की अगली या 11वीं किस्त 1 अप्रैल 2022 के बाद कभी भी यह आपके खाते में गिर सकती है, लेकिन अगर आपने e-KYC नहीं पूरी की है तो 2000 रुपये की किस्त लटक सकती है।

नोएडा के किसानों के लिए अंतिम तिथि आज

हालांकि लाइव मिंट की खबर के मुताबिक गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पीएम-किसान के ईकेवाईसी को पूरा करने की समय सीमा 25 मार्च निर्धारित की है। जिले में यदि किसान 25 मार्च तक अपना ईकेवाईसी पूरा करने में विफल रहते हैं, तो वे अप्रैल में किस्त के लिए पात्र नहीं होंगे।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव, अभी कर लें यह काम वरना लौटानी पड़ेगी सभी किस्त

Ekyc को लेकर क्या कहता है पीएम किसान पोर्टल

पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर एक संदेश प्रसारित हो रहा है। इसमें कहा गया है कि PM KISAN के रजिस्टर्ड किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। कृपया, आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए किसान कॉर्नर में ईकेवाईसी विकल्प पर क्लिक करें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क करें।

11वीं किस्त से पहले PM Kisan सम्मान निधि योजना में हुआ 8वां बदलाव, जिसे हर लाभार्थी को जानना बेहद जरूरी

यूआईडीएआई से प्राप्त अधिसूचना के अनुसार यूआईडीएआई की ओटीपी सेवाओं में रुक-रुक कर जारी होने के कारण ओटीपी सत्यापित करते समय प्रतिक्रिया में समय समाप्त और विलंब हो सकता है। बता दें पहले इस संदेश में ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 फ्लैश होता था, जिसे अब हटा लिया है। पोर्टल पर नई डेडलाइन तो नहीं बताई गई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट और कृषि विभाग के सूत्रों के मुताबिक अब 31 मई 2022 तक ई-केवाईसी पूरी की जा सकती है।

ऐसे पूरा करें ई-केवाईसी

STEP 1: इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर जैसे क्रोम के आइकान पर टैप करें और वहां pmkisan.gov.in टाइप करें। अब आपको पीएम किसान पोर्टल का होमपेज मिलेगा इसके नीचे जाएं और आपको e-KYC लिखा मिलेगा। इसको टैप करें और आप अपना आधार नंबर डालकर सर्च बटन पर टैप करें।

STEP 2: अब इसमें AADHAAR से लिंक मोबाइल नंबर डालें । इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा। इसे दिए गए बाक्स में टाइप करें।



STEP 3: इसके बाद एक बार फिर आपसे आधार आथंटिकेशन के लिए बटन को टैप करने को कहेगा। इसे टैप करें और अब 6 अंकों का एक और ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा। इसे भरें और सबमिट पर टैप करें।

अगर सबकुछ ठीक रहा तो eKYC पूरी हो जाएगी वरना Invalid लिख कर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपकी किस्त लटक सकती है। आप आधार सेवा केंद्र पर इसे ठीक करा सकते हैं। अगर आपका eKYC पहले से ही पूरा हो चुका है तो eKYC is already done का मैसेज दिखेगा। बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में 12 करोड़ अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं। इनमें से किस्तवार लाभार्थी किसानों की संख्या निम्न है, जिनके खातों में 2000 की रकम पहुंच चुकी है।

कब आएगी 11वीं किस्त

इस योजना के तहत हर वित्त वर्ष में मोदी सरकार किसानों को 6000 रुपये 2000-2000 की तीन किस्तों में देती है। इसके तहत हर साल की पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। ऐसे में 11वीं किस्त 1 अप्रैल के बाद आएगी।

मंडी भाव: सरसों तेल में तेजी, पामोलीन-सोयाबीन तेल के दाम गिरे

बहुत हद तक संभव है 2 अप्रैल हिन्दू नववर्ष या 10 अप्रैल रामनवमी के दिन किसानों के खातों में 11वीं किस्त का पैसा पीएम मोदी भेज दें। बता दें पीएमम किसान सम्मान निधि स्कीम मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2019 को शुरू किया था और यह एक दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गया था।