PM Kisan: पीएम किसान की किस्त अब तक नहीं मिली तो निराश मत हों, 30 नवंबर तक खाते में आएगा पैसा, लेकिन...

पीएम किसान (PM Kisan) की अगस्त-नवंबर की किस्त अब तक 8.12 करोड़ किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। अगर आपको अब तक नहीं मिली तो निराश मत हों। अभी 12वीं किस्त के आने का सिलसिला 30 नवंबर 2022 तक चलता रहेगा। बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपये 3 किस्तों में देती है।

यह भी पढ़ें: LPG Price: कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर रहम, घरेलू पर सितम, एक साल में कितनी बार सस्ता हुआ 19 Kg वाला सिलेंडर

हालांकि, नई लिस्ट में से करोड़ों किसान एक झटके में वंचित हो चुके हैं। ई-केवाइसी (eKYC) की अनिवार्यता और केंद्र समेत राज्य सरकारों की सख्ती के कारण पीएम किसान की नई लिस्ट (PM Kisan New List) से लाभार्थियों के नाम कट गए। इनमें वो लोग शामिल हैं, जो....

अगर परिवार में कोई टैक्सपेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। परिवार का आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है।

जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं।

बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते। यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।

अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो

मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता।

प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग।

कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है।

ई-केवाईसी नहीं तो किस्त नहीं

इसके अलावा उन लोगों को भी अब किस्त नहीं मिलने वाली, जिनका ई-केवाईसी पूरी नहीं है और लैंड सिडिंग नहीं हुई है। बता दें पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक इस योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसान परिवार रजिस्टर्ड हैं। पिछले अगस्त-नवंबर की किस्त 11 करोड़ 19 लाख 27 हजार 76 लोगों के खातों में पहुंची थी। इस बार पीएम मोदी ने केवल 8 करोड़ किसानों के खातों में के अगस्त-नवंबर की किस्त के रूप में 2000-2000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर किए। यानी पिछली बार की तुलना में 3 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे।

क्यों रुकी हुई है किस्त

अगर आपकी किस्त रुकी हुई है तो पहले यह जान लें कि क्यों रुकी हुई है? इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बल्कि अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से अपना स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाएं और बेनिफिशियरी स्टेटस पर टैप या क्लिक करें। अपने माबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालकर 12वीं किस्त का स्टेटस चेक करें।

नया पेज खुलेगा जहां, बहुत सारे डिटेल्स होंगे, लेकिन अगर तीन जगह YES लिखा है तो आपकी किस्त देर-सवेर मिल ही जाएगी।

eKYC Done: YES

Eligibility : YES

Land Seeding: YES

उपरोक्त तीनों में से किसी एक जगह भी No लिखा है तो आपकी किस्त नहीं मिलेगी। हो सकता है आप पहले पीएम किसान सम्माननिधि योजना के पात्र रहे हों पर दस्तावेजों की दोबारा जांच में आप अपात्र हो गए हों। अगर ऐसा हुआ है तो Eligibility के आगे No लिखा होगा और उसके आगे आपके अपात्र होने का कारण।