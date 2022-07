PM Kisan: 5 दिन में कर लें यह काम वरना 2000 रुपये की अगली किस्त के लिए होंगे परेशान

PM Kisan 12th Installment Update: देश में कहीं सूखे जैसे हालात तो कहीं बाढ़ से किसानों की कमर टूट गई है। ऐसे में पीएम किसान (PM Kisan) की 12वीं किस्त उनके दर्द को थोड़ा कम कर सकती है। वह भी तब जब किसी भी हालत में यह अगस्त में ही जारी हो जाए, लेकिन जिन किसानों ने अबतक ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है, वे अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं। बता दें पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए आधार आधारित eKYC की लास्ट डेट 31 जुलाई है।

अगली किस्त का करोड़ों किसानों को बेसब्री से इंतजार

पीएम किसान (PM Kisan) की 12वीं या यूं कहें अगली किस्त का करोड़ों किसानों को बेसब्री से इंतजार है। बता दें इस साल अप्रैल-जुलाई की किस्त केवल 10,83,69,179 किसानों के खातों में ही पहुंच पाई है। जबकि, इससे पहले वाली किस्त 11,14,85,888 किसानों के खातों में पहुंची थी। किस्त के लेट होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है मोबाइल नंबर का आधार से अपडेट नहीं होना। ऐसे में इस बार बहुत से किसानों को इस किस्त से हाथ धोना पड़ सकता है।



ऐसे पूरा करें ई-केवाईसी



STEP 1: इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर जैसे क्रोम के आइकान पर टैप करें और वहां pmkisan.gov.in टाइप करें। अब आपको पीएम किसान पोर्टल का होमपेज मिलेगा इसके नीचे जाएं और आपको e-KYC लिखा मिलेगा। इसको टैप करें और आप अपना आधार नंबर डालकर सर्च बटन पर टैप करें।

STEP 2: अब इसमें AADHAAR से लिंक मोबाइल नंबर डालें । इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा। इसे दिए गए बाक्स में टाइप करें।

STEP 3: इसके बाद एक बार फिर आपसे आधार आथंटिकेशन के लिए बटन को टैप करने को कहेगा। इसे टैप करें और अब 6 अंकों का एक और ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा। इसे भरें और सबमिट पर टैप करें।



अगर सबकुछ ठीक रहा तो eKYC पूरी हो जाएगी वरना Invalid लिख कर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपकी किस्त लटक सकती है। आप आधार सेवा केंद्र पर इसे ठीक करा सकते हैं। अगर आपका eKYC पहले से ही पूरा हो चुका है तो eKYC is already done का मैसेज दिखेगा। बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में 12 करोड़ अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं।

अब तक कौन सी किस्त कितने किसानों को मिली

अगर पिछली किस्तों की बात करें तो APR-JUL 2022-23 की किस्त के रूप में 10,83,69,179किसान तो DEC-MAR 2021-22 की किस्त से 11,14,85,888 किसान लाभान्वित हुए थे। अगस्त-नवंबर की किस्त 11,19,24,093 किसानों के खातों में पहुंची थी। वहीं अप्रैल-11,16,33,694 करोड़ किसान लाभान्वित हुए थे।

दिसंबर-मार्च 2020-21 में 10,23,52,554 किसानों के खातों में 2000-2000 रुपये क्रेडिट हुए थे तो अगस्त-नवंबर 2020-21 में 10,23,45,730 किसानों को पैसा मिला था। जबकि, अप्रैल-जुलाई 2020-21 की किस्त 110,49,33,398 किसानों के खातों में पहुंची थी।

अगर वित्त वर्ष 2019-20 की बात करें तो DEC-MAR की किस्त का लाभ 8,96,27,133 किसानों को मिला था, वहीं AUG-NOV की किस्त 8,76,29,554 किसानों के खातों में पहुंची थी। जबकि, APR-JUL की किस्त से 6,63,57,773 किसान लाभन्वित हुए थे।

अगर पहली किस्त की बात करें तो DEC-MAR 2018-19 की किस्त के रूप में केवल 3,16,13,720किसानों को 2000-2000 रुपये मिले थे।

नहीं मिली किस्त तो मिलाएं नंबर

पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266

पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261

पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401

पीएम किसान की नई हेल्पलाइन: 011-24300606

पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109

ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in