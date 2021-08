पीएम किसान की 9वीं किस्त इस दिन आएगी, फौरन चेक करें स्टेटस

पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त चंद दिनों बाद आपके खाते में होगी। इस योजना के 12.11 करोड़ से अधिक किसानों को अगस्त-नवंबर या 9वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार, कृषि मंत्रालय 9 अगस्त तक किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। हलांकि यह अभी तय नहीं है। किस्त में पैसा तभी आएगा जब, आपके स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखकर आए।

अभी आपके स्टेटस में क्या लिखकर आ रहा है, यह जानने के लिए पहले पीएम किसान (PM Kisan) पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। यहां आपको 'Farmers Corner' का विकल्प मिलेगा। ‘Beneficiary Status' के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको एक नया पेज खुला मिलेगा। इस नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनकर Get Data पर क्लिक करें।

स्टेटस में इन चीजों के क्या हैं मायनें