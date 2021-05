पीएम किसान: FTO जेनरेट होने के बाद भी नहीं आई 8वीं किस्त तो ये करें

पीएम किसान की आठवीं या अप्रैल-जुलाई की किस्त 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 14 मई को ही भेज दी गई है। इसके बावजूद कई किसानों के खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। अभी भी उनके स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखकर आ रहा है। हालांकि कुछ किसानों के स्टेटस में ऐसा लिखे होने के बावजूद उनके खातों में 2000 रुपये की किस्त आ चुकी है, लेकिन एसएमएस नहीं आया है। अगर आपको खाते में पैसा आने का एसएमएस नहीं मिला तो परेशान मत होइए, अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कीजिए। फिर भी बात न बने तो इन नंबरों पर संपर्क किजिए।

मंत्रालय से ऐसे करें संपर्क

पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266

पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261

पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401

पीएम किसान की नई हेल्पलाइन: 011-24300606

पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109

ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in

अगर आप पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो इसमें FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मैसेज दिखाई दे रहा है, तो परेशान न हों। आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। FTO की फुल फॉर्म Fund Transfer Order है। इसका मतलब हैं कि “राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित कर ली गई हैं”। आपकी किस्त राशि तैयार हैं और सरकार द्वारा इसे आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं।

क्या है Rft Signed by State का मतलब

वहीं जब आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाकर अपना पेमेंट स्टेटस चेक ( Installment Payment Status) करते हैं तब कई बार आपको Rft Signed by State for 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th या 8th instalment लिखा दिखता होगा। यहां Rft की फुलफार्म Request For Transfer हैं। इसका मतलब हैं कि 'राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, जो की सही पाया गया है।' इसके बाद राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है की लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं।