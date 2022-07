PM Kisan की 12वीं किस्त की हो रही तैयारी, अगर आपने नहीं किया है यह काम तो 2000 रुपये पाने में होंगे नाकाम

PM Kisan 12th installment: पीएम किसान सम्मान निधि 2022 की दूसरी या योजना शुरू होने के बाद से 12किस्त अगर पाना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक ई-केवाईसी अवश्य करा लें। अन्यथा, आप अगली किस्त से हाथ धो बैठेंगे। बहुत हद तक संभव है कि पीएम मोदी अगले महीने 15 अगस्त से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी कर दें।

अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से बहुत आसानी से यह काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस नीचे लिखे 3 स्टेप्स का फॉलो करने हैं...

1: इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर जैसे क्रोम के आइकान पर टैप करें और वहां pmkisan.gov.in टाइप करें। अब आपको पीएम किसान पोर्टल का होमपेज मिलेगा इसके नीचे जाएं और आपको e-KYC लिखा मिलेगा। इसको टैप करें और आप अपना आधार नंबर डालकर सर्च बटन पर टैप करें।

2: अब इसमें AADHAAR से लिंक मोबाइल नंबर डालें । इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा। इसे दिए गए बाक्स में टाइप करें।

3: इसके बाद एक बार फिर आपसे आधार आथंटिकेशन के लिए बटन को टैप करने को कहेगा। इसे टैप करें और अब 6 अंकों का एक और ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा। इसे भरें और सबमिट पर टैप करें।



बता दें कि अगर सबकुछ ठीक रहा तो eKYC पूरी हो जाएगी वरना Invalid लिख कर आएगा। अगर आपका eKYC पहले से ही पूरा हो चुका है तो eKYC is already done का मैसेज दिखेगा। बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में 12 करोड़ अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं।

पीरियड किसानों की संख्या

APR-JUL 2022-23 : 10,78,92,828

DEC-MAR 2021-22 : 11,14,78,133

AUG-NOV 2021-22 : 11,19,08,300

APR-JUL 2021-22 : 11,16,22,819

DEC-MAR 2020-21 : 10,23,52,367

AUG-NOV 2020-21 : 10,23,45,705

APR-JUL 2020-21 : 10,49,33,358

DEC-MAR 2019-20 : 8,96,27,008

AUG-NOV 2019-20 : 8,76,29,541

APR-JUL 2019-20 : 6,63,57,765

APR-JUL 2018-19 : 3,16,13,704

स्रोत: PMKisan पोर्टल

बता दें अब तक 12 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर लाभार्थी को 6000 रुपये की धनराशि 2000-2000 की तीन किस्तों में देती है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक मोदी सरकार 11 किस्तें किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर कर चुकी है। इसके बावजूद कई किसानों को उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। वहीं बहुत से ऐसे रजिस्टर्ड किसान हैं, जिनको अब तक कोई किस्त नहीं मिली।