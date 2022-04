Phone Pay कर्मचारियों की संख्या दोगुनी करेगी, इन शहरों पर रहेगा फोकस

डिजिटल भुगतान मंच फोन पे (Phone Pay) देश भर में अपने कुल कर्मचारियों की संख्या दिसंबर, 2022 तक दोगुनी कर 5,400 करेगी। कंपनी 2,800 लोगों को नियुक्ति करने की योजना बना रही है। अभी कंपनी में 2600 लोग हैं

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Tue, 05 Apr 2022 05:08 PM

इस खबर को सुनें