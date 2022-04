Petrol Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी, जानें आज कितने में मिल रहा 1 लीटर फ्यूल?

तेल कंपनियों ने आज शनिवार के लिए पेट्रोल और डीजल (Petrol diesel rate) के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज 2 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। एक दिन पहले राहत दी गई थी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Sat, 02 Apr 2022 07:17 AM

इस खबर को सुनें