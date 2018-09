पेट्रोल-डीजल की कीमत में लगातार 11वें दिन बढ़ोत्तरी, जानें अपने शहर का भाव

रुपए में गिरावट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में तेज उछाल के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मंगलवार को अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं। तेल कंपनियों की मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल का भाव 79.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल 71.34 रुपये प्रति लीटर के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 16 पैसे और डीजल का भाव 19 पैसे प्रति लीटर की नयी बढ़ोत्तरी की गई है।

#Delhi: Petrol price in the city, today, is Rs 79.31/litre and price of diesel is Rs 71.34/litre. Visuals from a petrol pump in the city. pic.twitter.com/WuKhRjzzGx