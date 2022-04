हिंदी न्यूज़ बिजनेस Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने फिर दिया झटका, नवरात्रि में लगातार दूसरे दिन बढ़े दाम; चेक करें अपने शहर का रेट

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने फिर दिया झटका, नवरात्रि में लगातार दूसरे दिन बढ़े दाम; चेक करें अपने शहर का रेट

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा देखने को मिला है। आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की वृद्धि हुई है। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए अब 103.41 रुपये का भुगतान करना होगा

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Tarun Singh Sun, 03 Apr 2022 08:45 AM

