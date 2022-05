दिल्ली में पेट्रोल 8.69 रुपये और मुंबई में ₹9.16 हुआ सस्ता, इस शहर में तो पेट्रोल ₹84.10 का हो गया

Petrol diesel price today 22 may: केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ( petrol diesel excise duty) 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये घटा दिया गया है। इस कटौती के बाद दिल्ली में आज रविवार को पेट्रोल (Petrol price in delhi) 8.69 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं, दिल्ली में डीजल (Delhi diesel price) 7.05 रुपये सस्ता मिल रहा है। मुंबई की बात करें तो यहां आज एक लीटर पेट्रोल की कीमत (Petrol price in mumbai) में 9.16 रुपये की कटौती हुई है और मुंबई में आज पेट्रोल 111.35 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में डीजल (Diesel price in mumbai) 7.49 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है। आइए जानते हैं दिल्ली और मुंबई के अलावा किस राज्य में कितना रुपये सस्ता हुआ फ्यूल-

कोलकाता: पेट्रोल 9.09 रुपये सस्ता, डीजल 7.07 रुपये सस्ता हुआ है। आज कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये लीटर मिल रहा है।

चेन्नई: यहां आज पेट्रोल 8.22 रुपये और डीजल 6.7 रुपये सस्ता हुआ है। चेन्नई में आज पेट्रोल सस्ता होकर 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये लीटर हो गया है।

पटना: पटना में एक लीटर पेट्रोल के दाम में आज 8.99 रुपये की कटौती हुई है। डीजल यहां 7.02 रुपये सस्ता हो गया है। आज पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये लीटर और डीजल 94.04 रुपये बिक रहा है।

भोपाल: भोपाल में पेट्रोल 9.49 रुपये सस्ता हुआ है। यहां डीजल की कीमत में 7.26 रुपये की कटौती हुई है। भोपाल में पेट्रोल 108.65 रुपये और डीजल 93.90 रुपये लीटर बिक रहा है।

श्रीगंगानगर: यहां पेट्रोल 9.44 रुपये सस्ता हुआ है। आज श्रीगंगानगर में एक लीटर पेट्रोल 113.49 रुपये मिल रहा है। वहीं, डीजल के दाम में 7.1 रुपये की कटौती हुई है। इसके बाद डीजल का भाव 98.24 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

पोर्ट ब्लेयर: पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल 84.10 रुपये और डीजल 79.74 रुपये लीटर मिल रहा है। यहां पेट्रोल 7.35 रुपये सस्ता हुआ है।

जानें अन्य शहर के दाम

नोएडा में एक लीटर पेट्रोल 96.79 रुपये और डीजल 89.96 रुपये मिल रहा है। गुरुग्राम में एक लीटर पेट्रोल के दाम 97.18 रुपये और डीजल 90.05 रुपये लीटर हो गया है। चढ़ीगढ में पेट्रोल 96.20 रुपये लीटर और डीजल 84.26 रुपये लीटर मिल रहा है। लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये लीटर हो गया है।