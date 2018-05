तेल का खेलः 16वें दिन भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ें, जानिए आपके शहर में क्या है कीमत

कच्चे तेल की कीमत गिरने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी नहीं हो रही है। आज 16वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई। दिल्ली में अब एक लीटर पेट्रोल की कीमत 78.43 रुपये हो गई है। जबकि आर्थिक राजधानी मुंबई में अब 86.24 रु प्रति लीटर हो गया है।

डायनमिक प्राइसिंग सिस्टम को 14 मई को दोबारा अमल में लाए जाने के बाद से रोजाना के आधार पर पेट्रोल और डीजल के दामों में संशोधन किया जा रहा है।

Fuel prices continue to rise for the 16th consecutive day, with petrol being sold at Rs 78.43 a litre in Delhi and Rs 86.24 per litre in Mumbai.



Read @ANI story | https://t.co/KXRyBHM32N pic.twitter.com/RJBdHgAb1S