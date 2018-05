पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोग, कहा- वो दिन दूर नहीं जब 100 रुपए होगा तेल

पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में आज डीजल का दाम 26 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 68 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया। वहीं पेट्रोल के दाम में भी 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में डीजल 68.08 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 76.87 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल की सबसे अधिक कीमत मुंबई में है।

यहां पर पेट्रोल 84.70 रुपये और डीजल 72.48 रुपये प्रति लीटर है जबकि कोलकाता में डीजल 70.63 रुपये और पेट्रोल 79.53 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में डीजल की कीमत 71.87 रुपये तथा पेट्रोल 79.79 प्रति लीटर है। पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी का असर घरेलू स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। तेल कंपनियां विश्व बाजार के आधार पर रोजाना तेल की कीमत तय करती हैं।

मुंबई में बढ़ी कीमतों को लेकर एक शख्स ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत हर हफ्ते बढ़ रही है। और प्रदेशों के मुकाबले में मुंबई में कीमत सबसे ज्यादा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसी हालत में हम कैसे जिएंगे। वहीं भोपाल में लोगों का कहना है कि वो वक्त दूर नहीं है जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हो जाएगी। सरकार को जल्दी ही कीमतों को घटाना चाहिए। इसका असर हमारे बजट पर पढ़ रहा है।

