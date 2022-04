Paytm के स्टॉक भर रहे उड़ान, अभी दांव लगाने पर होगा तगड़ा मुनाफा, एक्सपर्ट दे रहे खरीदने की सलाह

पेटीएम के शेयरों में आज तेजी है। ग्लोबल फाइनेंस प्रमुख सिटी ने पेटीएम के शेयरों पर 'BUY' रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 910 रुपये रखा है। जो मौजूदा शेयर प्राइस से लगभग 34 प्रतिशत अधिक है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Tue, 19 Apr 2022 11:28 AM

