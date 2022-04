Paytm के शेयरों ने आज लगाई 11.58% की लंबी छलांग, जानिए कहां तक जाएगा शेयर प्राइस? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

PAYTM के शेयर ने आज कमाल कर दिया। कंपनी के शेयर 11.58% उछल कर बंद हुए। दिनभर के कारोबार में कंपनी के शेयर ने आज 14 पर्सेंट से अधिक की लंबी छलांग लगाकर 701.85 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गए थे।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 11 Apr 2022 10:07 PM

