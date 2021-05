बिटक्वाइन इनवेस्टर्स को पेटीएम ने दिया बड़ा झटका, नियम बदलने के साथ ही बढ़ेंगी मुश्किलें 

लगातार कीमतों में आ रही गिरावट के बाद अब पेटीएम ने भी क्रिप्टोकरेंसी करेंसी के इनवेस्टर्स को बड़ा झटका दिया है। शुक्रवार को पेटीएम ने Wazirx, ZebPay, Coinswitch जैसी संस्थाओं को बैंकिंग सपोर्ट बंद करने का फैसला किया। Wazirx, ZebPay, Coinswitch के जरिए ही भारत में लोग बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी खरीद पा रहे थे। लेकिन अब पेटीएम के इस फैसले के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी।

क्या है मामला

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों से क्रिप्टोकरेंसी के ट्रेड से दूर रहने की बात कही थी। पेटीएम का यह फैसला आरबीआई के निर्देश से जोड़कर देखा जा रहा है। Wazirx, ZebPay, Coinswitch जैसे प्लेटफाॅर्म पेटीएम बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे। लेकिन आज से यह सभी प्लेटफाॅर्म ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर कोई प्रयास करता भी है तो उसका पैसा 7 से 10 दिन के अंदर रिफंड आ जाएगा।

फ्री मिलेगी स्पूतनिक वैक्सीन बशर्ते आपको करना होगा यह काम

While we work with our partners to add more INR deposit options, we recommend you to use WazirX P2P to buy/sell USDT with INR.



Thank you for your support! 🙏



NOTE: INR withdrawals will remain unaffected.