Pawan Hans disinvestment: पवन हंस में सरकार ने बेची हिस्सेदारी, 211 करोड़ रुपये में खरीदेगी ये कंपनी

सीसीईए से अधिकार प्राप्त वैकल्पिक तंत्र ने पीएचएल में सरकार की समूची 51 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए मेसर्स स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम बोली को मंजूरी दे दी है।

