10 हजार रुपये के बन गए 19 लाख रुपये से ज्यादा, इन 3 केमिकल स्टॉक ने किया कमाल

दीपक नाइट्राइट, अलकाइल एमाइन्स केमिकल्स और पौषक लिमिटेड के शेयरों ने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों 10,000 रुपये लगाने वाले निवेशकों को 10 साल में 19 लाख तक का रिटर्न मिला है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Fri, 01 Apr 2022 09:22 PM

