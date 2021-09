बिजनेस पाकिस्तान में भुगतान संकट के गंभीर होने की आशंका, चालू खाता घाटा बढ़कर 12-17 अरब डॉलर हो सकता है Published By: Drigraj Madheshia Fri, 17 Sep 2021 11:19 AM इस्लामाबाद। एजेंसी

Your browser does not support the audio element.