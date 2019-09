8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अगस्त महीने में 0.5% घटा

बुनियादी क्षेत्र के आठ उद्योगों का उत्पादन इस वर्ष अगस्त में सालाना आधार पर 0.5 प्रतिशत नीचे रहा। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त अवधि में बुनियादी उद्योगों की उत्पादन वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में इसी अवधि में इनकी वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी।

Government of India: The combined Index of 8 Core Industries stood at 128.2 in August, 2019, which declined by 0.5 per cent as compared to the index of August, 2018. Its cumulative growth during April to August, 2019-20 was 2.4 per cent. pic.twitter.com/2NSQYfRQCn